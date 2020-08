Troppi incidenti per Richard Hammond: le sue assicurazioni sono un salasso

Quando diciamo il nome Richard Hammond stiamo parlando di una piccola leggenda vivente. Storico conduttore di Top Gear, successivamente di The Grand Tour accanto ai compagni di sempre Jeremy Clarkson e James May, un uomo che con le auto ha fatto qualsiasi cosa. Forse anche troppo, pensando agli incidenti, cosa che non piace alle assicurazioni...

Nel corso di un'intervista rilasciata al tabloid inglese The Sun, Hammond ha confessato la sua difficoltà a trovare un'assicurazione a prezzo conveniente proprio a causa della sua pessima condotta - davanti agli occhi di tutti vista la sua posizione "pubblica". I problemi arrivano sempre quando l'assicuratore chiede: "Ha avuto incidenti negli ultimi due anni...?" Uno dei "sinistri" più clamorosi avuti dal conduttore inglese è stato ovviamente quello con una Rimac Concept One nel 2017, un prototipo elettrico del valore di 2,4 milioni di euro completamente distrutto durante le riprese della trasmissione The Grand Tour per Amazon Prime Video.

Una hypercar da 1.224 CV che Hammond ha portato a circa 465 km/h prima di uscire rovinosamente dalla pista. Al di là dei danni materiali ed economici, il conduttore si è salvato per miracolo riportando lesioni cerebrali e rimanendo in coma per un breve periodo. Dall'incidente si è poi ripreso alla grande, è tornato a condurre il programma su Amazon e di recente lo abbiamo persino visto alla guida di una Tesla Model X, anche se a quanto pare vista la sua pessima reputazione avrebbe deciso di assicurare solo auto dalle prestazioni "standard", lasciando le sue supercar alla sua sterminata collezione.

Hammond avrebbe infatti oltre 30 vetture fra cui Porsche, Ferrari e Lamborghini, per non parlare delle circa 50 motociclette e le auto d'epoca, tenute nella sua residenza da 2 milioni di sterline (un castello in piena regola). A tal proposito, e questa è una notizia del 16 agosto scorso, il presentatore starebbe pensando di costruire una sorta di "fienile" dentro cui alloggiare le vetture e tenerle al sicuro dai ladri, questa però è un'altra storia...