Trony sconta l'IVA su Xiaomi M365 Pro e Segway ES2 nel nuovo volantino

Trony ha lanciato delle interessanti promozioni relative ai monopattini elettrici nel nuovo volantino "Sconto IVA al Raddoppio", disponibile in alcune regioni del centro-nord.

Nello specifico troviamo alcuni punti vendita del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Repubblica di San Marino, delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise e del Lazio. Se vi trovate in un punto vendita aderente trovate lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro a 474,60 euro (che con il Bonus Mobilità viene 192 euro dopo il rimborso), uno dei monopattini più venduti d'Italia e leggendo la nostra recensione capite perché.

E ancora il suo acerrimo rivale, il Ninebot Segway ES2 a 442,50 euro (a 177 euro dopo il rimborso governativo), altro modello di punta che abbiamo recensito di recente. Lo Xiaomi Mi Electric Scooter in versione standard costa invece 376,20 euro, e ancora il Nilox Doc EC03 costa 219,60 euro, mentre il Nilox Doc Urban (che trovate anche nel nostro articolo con le migliori alternative a Xiaomi e Segway) proposto a 344,20 euro.

Le offerte sono valide dal 3 al 18 giugno. In basso, oltre a trovare la pagina delle offerte dedicate ai monopattini, avete anche i punti vendita in cui gli sconti sono attivi. Non ci resta che augurarvi buona fortuna, che le scorte di questi modelli sono alquanto limitate su tutto il territorio nazionale.