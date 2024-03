Trofeo L'Automobile 2024, premi per Alfa Romeo 33 Stradale, Peugeot 3008 e IONIQ 5 N

È da ormai 44 edizioni che L’Automobile Magazine, in Francia, chiede ai suoi lettori di assegnare i premi ai migliori marchi, protagonisti e modelli dell’anno. È dunque arrivato il momento di scoprire i premi 2024, dopo la cerimonia di premiazione che si è tenuta il 7 marzo nel cuore del Bois de Boulogne, a Parigi.

Partiamo con il premio assegnato al marchio che ha ottenuto il miglior successo commerciale nel 2024: la targa è stata assegnata a Renault, che è stata capace di proporre veicoli rispettosi dell’ambiente senza obbligare gli utenti a fare scelte drastiche. La losanga offre soprattutto auto Full Hybrid e Full Electric, le migliori tecnologie per affrontare la transizione.

Il premio “Coup de Cœur”, assegnato all’auto che ha emozionato di più durante l’anno, è andato alla nuova Hyundai IONIQ 5 N, versione sportiva della classica IONIQ 5 arrivata da poche settimane anche in Italia. Trionfo anche per la Peugeot 3008, premiata per l’innovazione di bordo. In particolare è stato apprezzato il Peugeot i-Cockpit che campeggia sulla plancia della vettura.

Tra i premi anche un po’ d’Italia, l’Alfa Romeo 33 Stradale ha infatti ottenuto il premio per il design. Arriviamo così ai protagonisti dell’anno: la direttrice del Salone dell’Auto di Lione, Anne-Marie Baezner, è stata premiata per la sua passione, la giovane pilota Doriane Pin invece è stata premiata per essere la migliore rivelazione sportiva dell’anno. (Foto: L'Automobile Magazine)