Triumph svela il prototipo TE-1 sviluppato con Williams: una naked elettrica da 174 CV

La mobilità elettrica in campo automobilistico ormai ha preso il via ed è in un continuo sviluppo, mentre il discorso è diverso quando si guarda al motociclismo. Ma come in tutte le cose, chi ben comincia è a metà dell’opera, e in questo senso Triumph è stata una delle prime case ad abbracciare la mobilità del futuro con la naked TE-1.

A quasi un anno di distanza dalla presentazione dei render della naked elettrica Triumph, oggi la casa inglese ha tolto i veli da un primo prototipo del mezzo, creato in collaborazione con Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd e il Warwick Manufacturing Group dell’Università di Warwick.

A prima vista sembra di essere al cospetto di una Street Triple, ma in questo caso il telaio non abbraccia il celebre tre cilindri, bensì un motore e un inverter della Integral Powertrain, assieme ad una batteria fornita dalla WAE che offre una capacità di 15 kWh (per farvi largo tra i termini della mobilità elettrica ecco il nostro glossario delle auto EV) e che può ricaricarsi in maniera veloce dallo 0 all’80% in meno di 20 minuti.

Quest’ultima è stata costruita su misura e occupa la parte inferiore della moto così da abbassare il baricentro e favorire un ottimo bilanciamento dei pesi tra anteriore e posteriore, e viene poi protetta da carene in fibra di carbonio. Attualmente il motore con cui è equipaggiata eroga 174 CV (ma il costruttore dice che questa unità potrebbe generare potenzialmente anche 500 kW) e in questo modo permette una percorrenza di 120 miglia, circa 193 km.

Questa combinazione di potenza e capacità di batteria sembrano al momento le più quotate, anche perché hanno permesso di fermare l’ago della bilancia a 220 kg, restando di fatto in un range di peso analogo, o leggermente superiore, alle moto a combustione interna che popolano lo stesso segmento, compresa la Speed Triple.

Con la presentazione di questo prototipo Triumph mette un punto alla fase 3 dello sviluppo della Te-1, ossia quella dedicata alla collaborazione con gli altri brand. Da qui ai prossimi sei mesi la casa inglese procederà quindi con la fase 4, che si compone di una serie di test presso gli stabilimenti Triumph per collaudare tutti gli aspetti della moto, e una volta terminati (la fine è stimata per l’estate 2022) si passerà al montaggio delle carene e delle grafiche definitive, che saranno quelle con cui la moto verrà presentata ufficialmente alla stampa.