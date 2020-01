Una Triumph Street Triple RS protagonista del film DC Birds of Prey

Il prossimo 6 febbraio arriva nei nostri cinema, e se seguite la nostra sezione cinema lo saprete certamente, il nuovo cinecomic della DC/Warner Bros. Birds of Prey, con un cast d'eccezione. Ne parliamo in sezione automotive perché uno dei personaggi guida su schermo una Triumph Street Triple RS.

La muscolosa moto è parte integrante del personaggio di Cacciatrice, arciere misteriosa e di straordinaria abilità che si unirà ad Harley Quinn, Black Canary e Renee Montoya per sconfiggere il malvagio Roman Sionis, villain della pellicola. Il noto marchio inglese ha deciso di supportare (e presenziare il film) per celebrare una storia d'amore che dura da più di 100 anni e che più volte ha visto le moto Triumph sul grande schermo.

In Birds of Prey Cacciatrice guida nello specifico una Street Triple RS Total Black, perfetta per fare coppia con il personaggio. Ma di che moto stiamo parlando esattamente? Ben la Street Triple RS è la top di gamma della famiglia roadster di media cilindrata della casa inglese, leader del segmento per divertimento su strada e ottime performance. Tre i suoi elementi chiave: la leggerezza, la velocità e le prestazioni, tutti uniti al suo stile considerato da molti unico. Il suo motore, apprezzato in tutto il mondo, è un 3 cilindri che arriva con l'attuale generazione a 765 cc.