Triumph lancia la sua prima bicicletta elettrica: ecco la Trekker GT ma quanto costa?

Triumph, il celebre marchio inglese famoso per produrre motociclette, debutta nel mondo delle biciclette elettriche con la nuova Trekker GT, perfettamente omologata per circolare sulle strade italiane.

La eBike offre infatti un motore Shimano Steps E6100 da 250W e 60 Nm abbinato a una batteria Shimano E8035 da 504Wh perfettamente integrata nel tubo obliquo. Il telaio è in alluminio 6061 idroformato con serratura di sicurezza, abbiamo poi una forcella RockShox Paragon con 65mm di escursione, mozzi Shimano e cerchi Alex Volar da 27,5".

I pneumatici di serie sono i Schwalbe Energizer #green Guard 27.5 x 2.0, mentre il cambio è uno Shimano Deore Shadow a 10 rapporti e i freni Shimano Deore M6000 180/160. Sembra dunque che Triumph abbia stretto un'importante partnership con Shimano, che fornisce moltissimi elementi di questa eBike, mentre la sella è una Royal Vivo.

Completano l'opera l'illuminazione LED, l'estensione dei parafanghi, il cavalletto laterale, il telaietto portavaligie e il blocco ruota ABUS. Circa 150 km l'autonomia promessa da Triumph per la pedalata assistita, perfettamente in linea con il prezzo di listino pari a 3.250 euro. Può sembrare tanto ma marchi come Ducati, Harley-Davidson e l'italiana SEM con le nuove mtb Venom fanno di molto peggio, con prezzi che posso arrivare a sfondare la barriera dei 10.000 euro. Questa nuova Trekker GT potrebbe avere un altissimo valore qualità/prezzo, speriamo di provarla dal vivo appena possibile.