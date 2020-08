Triumph Design Prototype, ecco la futuristica roadster a 3 cilindri

Dopo quattro anni di lavoro nel reparto design di Triumph Motorcycles nel Regno Unito, all’interno del Quartier Generale di Triumph Motorcycles dove prende forma ogni modello della Casa britannica, è stato creato l'avanzato Triumph Design Prototype, roadster futuristica di media cilindrata.

Esposta al London Design Museum, anticipa ciò che sarà il futuro delle roadster a 3 cilindri inglesi con uno stile a dir poco sorprendente. Un modello mid-size che vanta un motore 3 cilindri dalla grande coppia e prestazioni di riferimento, una dotazione tecnologica di serie mai vista a bordo di una Triumph, un'agilità superiore alla media.

Steve Sargent. Triumph Chief Product Officer, ha dichiarato: "Il Trident Design Prototype segna l’inizio di un nuovo ed emozionante capitolo per Triumph, dove uno stile iconico, inusuale per il segmento, si armonizza con il divertimento di guida. Le linee pulite, pure e minimali rappresentano il DNA di Triumph e ricevono un tocco di grinta se pensiamo ai richiami al mondo della Speed Triple: in poche parole, si intravede già da ora la futura personalità della nuova Trident. Il nostro obiettivo ultimo è offrire una roadster emozionante, distintiva e particolarmente piacevole da guidare, in particolare alle nuove generazioni di giovani rider che cercano stile e qualità a condizioni accessibili".

Ricordiamo che di recente Triumph ha anche lanciato la sua prima bicicletta elettrica e una Scrambler dedicata a James Bond.