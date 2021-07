Triumph si affida a due leggende per lo sviluppo delle nuove linee Enduro e Motocross

Triumph ha svelato importanti novità per il suo futuro, e no, non si tratta di una svolta green verso l’elettrico, anche se esiste un modello EV. La casa britannica ha deciso di entrare di prepotenza nel mondo del fuoristrada specialistico e sta sviluppando una linea inedita dedicata a enduro e motocross, assieme a due leggende.

E con fuoristrada specialistico intendiamo quello duro e puro, fatto di salti, fango e competizioni, in poche parole “Una gamma completa di nuovissime moto da competizione Motocross e Enduro”, come recita il comunicato stampa di Triumph.

Questo è solo l’inizio, dato che di pari passo a queste nuove linee, ci sarà anche l’allestimento di un programma Factory dedicato alle corse, che si impegnerà appunto nelle gare di campionato di alto livello in entrambe le discipline.

Un progetto ambizioso, che può contare su due star del settore, ossia la leggenda del Motocross, Ricky Carmichael, e il cinque volte campione del mondo di Enduro, Ivan Cervantes, entrambi impegnati nello sviluppo delle nuove moto e nell’allestimento di una buona struttura per le competizioni.

I due piloti sono carichi come molle e fieri di prestare il loro servizio ad un’azienda come Triumph, come si denota dalle parole di Cervantes: “Ho amato le motociclette Triumph fin dall'infanzia, vedendole nei film e in televisione. Quindi, lavorare con Triumph dall'inizio di questo progetto è un'opportunità straordinaria per me, non solo perché sta lavorando con uno dei più grandi marchi di motociclette del mondo, ma anche per essere parte della costruzione di qualcosa da zero. È un sogno che diventa realtà per ogni pilota”.

Un sogno presente anche nel cassetto di Carmichael, che ha aggiunto: “Costruire qualcosa da zero è qualcosa che mi intriga davvero in questa fase della mia carriera. Quello che mi colpisce è la dedizione e la passione di Triumph nello sviluppo di un prodotto di prima classe. Tutti quelli che sono stati coinvolti in questo progetto, dagli ingegneri, ai gruppi di progettazione, al dipartimento di ricerca e sviluppo, ecc., hanno mostrato un'estrema passione per quello che stanno facendo e questa è una ricetta per il successo e qualcosa di cui amo far parte. Condividiamo tutti la stessa passione, e questo è essere il migliore”.