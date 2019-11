Trionfo della Mazda CX-30 nei test Euro NCAP: battute Mercedes e Ford

Arrivata in Italia lo scorso settembre, la nuova Mazda CX-30 ha subito colpito tutti per l'eccellente motore Skyactiv-X, ora però il SUV ha conseguito un nuovo, importante centro: Euro NCAP lo ha lodato per la sua assoluta sicurezza.

Secondo Autocar, il punteggio ottenuto dalla vettura presso i test europei sono i migliori del biennio 2018/2019, ovvero da quando le procedure sono diventare ancora più restrittive. Siamo infatti vicino alla perfezione, con un punteggio secco di 99 punti su 100 per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti adulti, una cifra anche più alta di quella ottenuta dalla Mercedes-Benz GLB e dal Ford Explorer, due crossover che hanno racimolato rispettivamente 92 e 87.

Il Mazda CX-30 ha ricevuto anche i complimenti di Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP, che ha detto: "Congratulazioni a Mazda per un punteggio quasi perfetto nella sicurezza degli occupanti adulti. Ci sono ancora diverse auto da testare in questo 2019 ma difficilmente vedremo risultati migliori di questo nella categoria di riferimento". CX-30 ha battuto Mercedes-Benz e Ford anche sul fronte degli utenti più vulnerabili della strada e i Safety Assist, mentre per quanto riguarda i bambini a bordo è la GLB a dominare con 88, mentre Mazda e Ford hanno ottenuto 86, quasi parità.