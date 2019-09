Trionfo Elon Musk: il CEO di Tesla e SpaceX è il miglior leader del momento

Elon Musk potrebbe senza troppi problemi essere eletto “Uomo dell’anno”: il CEO di Tesla e SpaceX è infatti il leader più influente del momento secondo un recente sondaggio.

Il sondaggio in questione condotto da Hired ha interessato 3.600 dipendenti del settore Tech, che hanno eletto a mani basse proprio Musk come “most ispiring leader”, il miglior condottiero del momento. L’imprenditore sudafricano è riuscito a superare colleghi del calibro di Jeff Bezos di Amazon, Satya Nadella di Microsoft o Jack Ma di Alibaba.

Le ragioni - per chi conosce almeno un po' il patron di Tesla - sono evidenti, Musk è una persona schietta, con i suoi clienti e sostenitori mantiene una linea diretta continua su Twitter, ma soprattutto è un sognatore, un uomo che non ha mai paura di "spararla grossa" per poi - il più delle volte - mantenere le sue promesse.

È senza alcun dubbio la figura del momento, sopravvissuto a mille critiche e a quasi 15 anni di perdite nette con Tesla, che solo adesso sta effettivamente intravedendo la luce fuori dal tunnel - mentre ad altre società, come la cinese Nio ad esempio, non sta andando allo stesso modo. Siete d'accordo con la Top 10 finale dei 10 leader più ispiratori?