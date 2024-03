Il 'Trio' dice addio a The Grand Tour? Richard Hammond è criptico sul futuro

The Grand Tour, con il suo storico trio (ex Top Gear) alla conduzione, chiude per sempre. Lo sapevamo tutti, ormai c'eravamo messi l'anima in pace. Chiude uno dei migliori programmi dedicato ai motori, con una conduzione super, Richard Hammond però potrebbe aver acceso qualche speranza.

Le voci insistenti di una fine definitiva e imminente del programma in onda su Amazon Prime Video erano nate proprio dallo stesso Jeremy Clarkson, il 'capo banda' dei tre al timone. Jezza, come viene chiamato amichevolmente oltremanica, aveva dato poche speranze al futuro di The Grand Tour, ammettendo di essere ormai troppo 'vecchio e grasso' per questo tipo di cose. L'incendio così era stato appiccato. Panico tra i fan che temevano un Top Gear numero 2, in relazione alla sua tragica fine (Top Gear ufficialmente cancellato dopo l'incidente di Flintoff), e ad alimentare le fiamme ci ha pensato la stessa piattaforma streaming.

Il capitolo The Grand Tour: Sand Job apparso da poco (16 febbraio) nella video-libreria digitale di Amazon era stato accolto come il penultimo della serie (The Grand Tour - Sand Job, annunciata la penultima di GT. Il trailer), con l'ultimo respiro dell'amatissimo programma che dovrebbe arrivare quindi nei prossimi mesi. Le parole di Clarkson apparivano dunque talmente lapidarie che nessun altro scenario sembrava possibile, e poi...

Poi ci ha pensato proprio Hammond, in questi giorni, a rimettere tutto in gioco. Ospite, insieme alla figlia, di Heart Breakfast, condotto da Jamie Theakston e Amanda Holden, Hammond ha commentato ironicamente le parole del suo collega, ammettendo anche che un possibile domani per The Grand Tour è tutto nelle loro mani; e quindi in quelle di Clarkson, dello stesso Hammond e di James May (Top Gear cancellato, James May interviene: 'Ecco come andrebbe riproposto'). Ma quindi ora cosa bisogna aspettarsi?