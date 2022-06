Un trimestre Tesla molto duro: Elon Musk invita i suoi a vendere tutto il possibile

Per tutto il 2021, con il mercato automotive a picco un po' ovunque, sembrava che Tesla non conoscesse crisi, rivelandosi l'unico brand capace di macinare comunque ottimi risultati. Ora le cose sembrano essere cambiate: secondo Elon Musk, "il secondo trimestre 2022 è stato molto duro".

Il CEO della compagnia lo ha scritto in una nuova mail ai dipendenti, nella quale appunto ha sottolineato come il trimestre ancora in corso si stia dimostrando davvero duro per la compagnia californiana. Non conosciamo ancora i dati, li scopriremo con l'inizio di luglio, di sicuro in casa Tesla non c'è grande contentezza, anzi Elon Musk ha pregato i dipendenti di spingere le vendite in queste due settimane per migliorare i risultati finali.

Ecco cosa ha scritto il CEO nella sua mail: "Costruiamo prodotti grandiosi, reali, che le persone amano, capaci di cambiare in meglio la vita dei nostri clienti e del mondo. È una mission davvero molto profonda, è un lavoro onesto che puoi sentire nel tuo cuore. Qualunque altra cosa stia succedendo in questo mondo incasinato, sappi che ciò che stai facendo in Tesla è pura bontà e ho ammirazione per te, te lo dice la persona più ricca di Wall St."

Questo prima che si arrivasse alla parte tragica: "Quello attuale è stato un trimestre molto difficile, principalmente a causa della catena di approvvigionamento e delle sfide produttive in Cina (con la produzione fermata più volte a causa del COVID, ndr), dunque dobbiamo lavorare duramente insieme per riprenderci". Che qualcosa non funzionasse alla perfezione in casa Tesla lo avevamo vagamente capito dalle recenti esternazioni, con Elon Musk in persona che ha prima esortato i lavoratori in Smart Working a rientrare in ufficio (altrimenti avrebbero anche potuto licenziarsi), poi ha annunciato un taglio della forza lavoro di 10.000 unità circa (Elon Musk licenzia 10.000 lavoratori Tesla), il 10% dei posti di lavoro globali.