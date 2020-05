Ecco la Triggo: un'auto elettrica leggera e ripiegabile

La mobilità elettrica si evolve di pari passo alla micro-mobilità. Oggigiorno l'esigenza di avere a disposizione un mezzo di trasporto comodo e compatto si fa sentire, soprattutto per quanto concerne i lavoratori i quali hanno bisogno di spostarsi rapidamente nelle città affollate e trafficate.

E' soprattutto per queste necessità che sono nati i monopattini elettrici (come questo Xiaomi M365 in offerta), ma adesso vi parliamo di una piccolissima auto elettrica, leggera e ripiegabile. Si chiama Triggo.

Il prodotto è sviluppato dall'omonima compagnia polacca, e può essere accorciato di più di mezzo metro, passando dai 148 centimetri in fase di utilizzo, agli 86 centimetri quando bisogna invece eseguire manovre strette o accantonarlo. Al momento ne è già disponibile una versione preliminare, ma in realtà la produzione in serie non comincerà prima del 2021. Dobbiamo pertanto armarci di ancora un pochino di pazienza.

L'idea è nata nella mente dei progettisti polacchi già 10 anni fa, ma soltanto nel 2016, dopo che l'automobilina ha partecipato ad una competizione denominata Fast Track, ha attirato l'attenzione degli investitori. Il risultato è che nel 2019 è arrivato il via libera definitivo per la sua immissione in strada.

La Triggo farà parte delle vetture L7E, e avrà un peso a vuoto inferiore quindi ai 400 chilogrammi, batterie escluse. Secondo i primi test il veicolo dovrebbe garantire un range 100 chilometri per singola carica grazie alla sua batteria sostituibile da 8 kWh. I motorini invece saranno due, e ognuno di essi garantirà 7,5 kW, per un totale di 15 kW.

Nella sua modalità "allargata" consentirà di raggiungere una velocità di 90 km/h e invece, in modalità manovra, questa si riduce a 25 km/h, che sono numeri comunque ottimi nei centri cittadini. In quest'ultimo stato tra l'altro il raggio di sterzata è di 3,5 metri, cosa che la rende davvero molto duttile.

A proposito di micro-mobilità vogliamo rimandarvi al nostro recente speciale riguardo i monopattini elettrici: ecco tutte le regole, i consigli i bonus e le sanzioni che potrebbero risultarvi utili.