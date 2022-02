Questo triciclo a guida autonoma vi consegna il cibo a casa senza conducente

Il nome Arcimoto vi dice qualcosa? Beh dovrebbe se seguite le nostre pagine: parliamo della start-up che ha creato un triciclo elettrico chiamato FUV, grazie al quale è volata in borsa. Un triciclo che oggi diventa a guida autonoma per le consegne a domicilio.

La versione standard dell'Arcimoto FUV (diventata famosa perché schiantata contro un muro da Elon Musk) permette a due persone di viaggiare abbastanza comode, il conducente avanti e il passeggero dietro, come nella Renault Twizy. La società ha creato anche una versione cargo che sacrifica il secondo sedile, che oggi si evolve ulteriormente per dar vita al nuovo Faction 01.

Frutto di una collaborazione fra Arcimoto e Faction, si tratta di un veicolo basato sul FUV completamente a guida autonoma, infatti non ha posti a sedere. Rimangono le tre ruote e il motore elettrico, lo spazio dedicato alle persone è invece diventato un comodo angolo cargo. Una vettura capace di guidarsi da sola grazie alle tecnologie DriveLink e TeleAssist di Faction, che mescolano la guida autonoma con la guida di un operatore umano in remoto.

Le caratteristiche tecniche sono le stesse del FUV, ovvero abbiamo 121 km/h di velocità massima e 160 km di autonomia trasportando 227 kg di materiale. Per Faction non si tratta della prima collaborazione a tre ruote, ha infatti trasformato in vettura autonoma il particolare triciclo di ElectraMeccanica. Faction e Arcimoto sperano di portare in strada il loro prodotto entro la fine dell'anno, abbassando clamorosamente i costi delle consegne a domicilio - dichiarano infatti meno di 2 dollari ogni miglio (1,6 km).