Trento paradiso dell'auto: a febbraio vendute più vetture di Roma. Ecco il segreto

Trento può essere la città d'esempio in Italia per trainare le vendite di auto, ancora un po' freddine nonostante siano in rialzo. Il segreto? Un ottimo sistema di incentivi che permette di ottenere ai trentini uno sconto fino a 8.000 euro.

A Trento infatti, oltre agli incentivi statali che permettono di godere di uno sconto massimo di 5.000 euro (rottamazione compresa), l'ecobonus a cui da pochi giorni accede anche Tesla, si possono aggiungere dei vantaggio locali, arrivando così ad uno sconto massimo di 8.000 euro.

Possono accedervi tutti i cittadini privati che risiedono nella Provincia Autonomo di Trento e che al momento della presentazione della domanda per richiedere il bonus, siano proprietari da almeno un anno di un veicolo da rottamare o sostituire. Gli incentivi riguardano esclusivamente i veicoli elettrici M1, ovvero, vetture con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km e con prezzo di listino inferiore ai 35mila euro per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO2, o eventualmente di 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO2.

Il veicolo da rottamare deve essere invece a benzina o gasolio da Euro 0 a Euro 5. L'importo del contributo in questo caso è di 3.000 euro (oltre ai 5.000 statali) per la rottamazione, o di 2.000 per la sostituzione.

Si tratta di un sistema che funziona alla grande, e basta vedere i dati di vendita ufficiali UNRAE a firma febbraio 2023 per capirlo. A Trento sono state vendute in totale 13.103 auto nuove, numeri superiori a quelli di Roma (12.263) e Milano (7.614). Come vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni, fra le vetture più vendute a Trento spiccano le Tesla, ma le auto più commercializzate in assoluto sono state le Toyota (2.349). Secondo gradino del podio e medaglia d'argento per Audi (1.424), mentre al terzo posto troviamo Peugeot con 1.053 auto piazzate.