Un treno travolge una Tesla Model Y dividendola in due, ma il conducente si salva

Di recente vi abbiamo mostrato i 20 peggiori incidenti che hanno coinvolto Tesla nel corso del 2022, e nonostante la presenza di crash clamorosi è confortante constatare che quasi sempre gli occupanti possono tornare a casa soltanto con un grande spavento. L’ultimo incidente riguarda una Model Y travolta da un treno che l’ha divisa in due.

Stando a quanto dichiarato dall’emittente NBC Bay Area, il disastro è accaduto nella mattina dello scorso mercoledi, in quel di Martin Avenue a Santa Clara, in California, dove una Tesla Model Y è riimasta appunto coinvolta nell’incidente con un treno passeggeri Amtrak Capitol Corridor.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, anche perché le testimonianze raccolte dalle autorità riportano diverse versioni dell’accaduto, ma quel che è certo è che il conducente ha riportato soltanto ferite lievi, mentre è andata peggio alla Model Y colpita nella parte posteriore della fiancata, con l’urto che è stato così violento da spezzarla in due, scagliando la parte anteriore dell’auto verso il muro che costeggiava i binari. Alcuni dicono che il conducente abbia tentato di passare poco prima dell'attraversamento del treno, altri invece sostengono che l'auto si era fermata con una parte ancora sui binari: l'importante è che tutto si sia risolto senza conseguenze ben più gravi.

