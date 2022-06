Treno si scontra ad alta velocità con autocarro bloccato su binari: che danni!

Lo scorso marzo abbiamo assistito a un grave incidente tra un treno Brightline e una Honda Civic, dove quest’ultima è stata spezzata in due a causa dello scontro ad alta velocità. In questi giorni, invece, un altro treno si è scontrato con un autocarro bloccato sui binari, facendo così volare in aria veicoli di lusso.

L’incidente è avvenuto tra West Pine Street e South Dixie Highway a Lantana, in Florida, ed è stato ripreso da molteplici angoli, uno dei quali proponiamo allegato alla notizia grazie a Ekonoman. Il video caricato su YouTube parte molto in anticipo per permetterci di comprendere la posizione dell’autocarro dalla giusta distanza: come si può vedere, e come afferma colui che sta riprendendo il tutto, la parte posteriore con le automobili trasportate è completamente immobile sui binari e tutto ciò che il Brightline può fare è scontrarsi.

Il colpo dato dal treno al rimorchio ha fatto volare una Audi S5 Cabriolet e diverse parti di altri veicoli per diversi metri, danneggiando al contempo altre vetture, tra cui una Range Rover Velar SVAutobiography. A salvarsi sono state una Porsche Cayenne e una BMW X5. E il treno? La collisione ha portato alla rottura del parabrezza e alla deformazione del paraurti ma, tutto sommato, è nulla di grave. Fortunatamente, poi, non ci sono stati feriti…eccetto per le vetture: i danni inflitti costeranno caro alla compagnia assicurativa responsabile!

Proprio lo scorso ottobre abbiamo assistito a un incidente simile tra un treno Amtrak e una bisarca.