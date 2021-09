Ecco il primo treno merci elettrico al mondo: è alimentato da una gigantesca batteria

Il futuro della mobilità a quattro ruote è sicuramente elettrico, del resto l’Europa ha detto addio alle auto a benzina dal 2035: solo EV a idrogeno e a batteria. A tal proposito le batterie potrebbero cambiare anche il settore dei treni: Wabtec Corporation ha svelato “il primo treno merci elettrico a batteria del mondo”.

Questo treno elettrico, conosciuto come FLXdrive Battery Locomotive, è uscito dalla fase prototipo e ha fatto il suo debutto ufficiale a Pittsburgh, negli USA, dopo che la prima unità è stata venduta ufficialmente all’inizio della settimana. La Wabtec Corporation è una delle aziende più longeve del settore, con alle spalle 150 anni di esperienza, e negli ultimi anni si è impegnata duramente per ridurre l’utilizzo di carburanti fossili sulle locomotive.

Già lo scorso giugno l’azienda aveva parlato del suo treno elettrico, capace di trasportare 195 tonnellate senza fatica; per il suo sviluppo sono stati spesi 22,6 milioni di dollari, forniti dalla California Air Resource Board tramite bando alla stessa Wabtec, alla BNSF Railway e alla San Joaquin Valley Air Pollution Control District. La locomotiva nella sua versione finale pesa 22 tonnellate e mezzo e può immagazzinare 2,4 MWh di energia grazie a 20.000 celle agli ioni di litio.

La sua velocità massima è di 120 km/h e può percorrere circa 560 km con una singola carica. Certo vi starete chiedendo: a cosa serve un treno elettrico se di norma questi veicoli sono connessi direttamente alla rete elettrica? Beh non tutte le ferrovie del mondo hanno accesso diretto all’elettricità, anche in Italia esistono ancora delle tratte che funzionano con locomotive a gasolio estremamente inquinanti - aree in cui treni elettrici di questo tipo sarebbero una vera manna dal cielo. Chissà che i treni della Wabtec non arrivino anche da noi, prima o poi…



