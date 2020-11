Un treno deragliato è stato salvato da un'installazione a forma di balena

Di incidenti su queste pagine ve ne abbiamo raccontati parecchi , quello di oggi però è davvero particolare e riguarda un treno della metropolitana di Rotterdam. Il convoglio è deragliato ed è stato salvato da un’installazione a forma di balena.

Siamo alla fermata di De Akkers, nella città di Spijkenisse, il capolinea sud-ovest più estremo della metro di Rotterdam. Per abbellire la fine dei binari, sospesi sull’acqua, sono state create a mo’ di installazione le code di due balene gigantesche. Probabilmente nessuno, neppure l’autore dell’opera Maarten Struijs (architetto e visual artist), avrebbe pensato che un giorno quelle code avrebbero salvato un treno da una terribile caduta.

Una caduta che sarebbe avvenuta da oltre 9 metri di altezza, distruggendo sicuramente il convoglio. Fortunatamente al momento dell’incidente il treno era completamente vuoto, tutta la gente era scesa al capolinea; il conducente però era a bordo ed è stato trasportato in ospedale per precauzione. Tecnici ed esperti forensi stanno ora cercando di capire le motivazioni che hanno causato lo spettacolare incidente.



I danni al treno e alla struttura sono sicuramente ingenti, ma minori rispetto a un convoglio completamente distrutto. Persino l’autore dell’opera si è sorpreso di come la coda abbia resistito a tutto quel peso, del resto parliamo di un treno Bombardier Serie 5400, in funzione presso la metropolitana di Rotterdam dal 2002. Lungo 30 metri, quel particolare treno pesa 46 tonnellate.