Treno colpisce camion pieno di Ferrari, Porsche e altre supercar

Houston, abbiamo un problema. A Houston, Texas, in un tranquillo giovedì pomeriggio un camion è stato colpito da un treno, fortunatamente a bassa velocità. L'incidente è al vaglio della polizia, da un primo rapporto pare che il camion si sia incastrato sulle rotaie mentre le attraversava e il treno non abbia fatto in tempo a fermare la sua corsa.

Secondo la testata locale The Leader nessuna persona è rimasta ferita nella collisione. Ciò che è rimasto danneggiato è il prezioso contenuto stivato nel camion: automobili di gran pregio. Pur non essendo stata pubblicata una lista completa delle auto coinvolte, Moe Prince, un cittadino locale, ci aiuta con la sua testimonianza e con alcune foto da lui scattate. Dall'autocarro sono state estratte senza danni una Ferrari 488 Spider e una 911 Targa d'epoca. Se l'è passata decisamente peggio una Ferrari SF90 Stradale di colore scuro, che pare essere rimasta gravemente danneggiata dalla collisione.

“La SF90 era andata... e credo anche una Bentley. Era una delle auto posizionate in mezzo, dove il treno ha colpito. Non l'hanno estratta.” ha riferito Prince.

Le prime consegne di Ferrari SF90 Stradale sono iniziate le scorso novembre. La berlinetta è la prima ibrida plug-in di serie della casa del Cavallino Rampante. Il V8 da 780 CV è supportato da tre motori elettrici da 220 CV. Per portarsi a casa gli ambiti 1000 CV totali è necessario staccare un assegno da almeno 430.000 euro. Ci auguriamo che il proprietario della SF90 di Houston avesse una buona assicurazione.

La bassa velocità dello scontro è stata verosimilmente favorita dalle basse prestazioni della motrice, non era sicuramente un treno Maglev da 800 km/h. (foto cover KHOU 11 / immagini Moe Prince)