Un treno carico di Ford F-150 e Transit è deragliato: le foto aeree sono impressionanti

Avete ordinato un Ford F-150 o un Transit nell’ultimo periodo? Allora potrebbe arrivare con notevoli ritardi, dato il disastro che è successo in Missouri. Un treno carico di veicoli Ford è infatti deragliato per motivi ancora ignoti, ma quel che è certo è il danno provocato alle vetture trasportate.

Il disastro a seguito dell’incidente lascia senza fiato, anche se per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’accaduto. Più di una dozzina di vagoni è rimasta di traverso lungo le rotaie, bloccando anche il transito su una strada locale del luogo. Secondo il report di The Drive, i pick-up e i van venivano trasportati dal centro di produzione Ford del Kansas City verso Claycom, in Missouri appunto.

Una stima dei danni parla di 450 veicoli coinvolti, la maggior parte di esse seriamente danneggiata, ma è molto probabile che Ford li richieda così da recuperare i componenti ancora utilizzabili, salvando il salvabile.

Nel mondo dell’auto non è uno dei momenti migliori, data la carenza di chip che continua a rallentare le consegne, e questo incidente non sarà un toccasana per la casa dell’ovale blu, che a giugno ha avuto altri grattacapi nella produzione dei modelli F-150 e Bronco a causa delle inondazioni causate dalle piogge che hanno colpito la zona di Detroit.