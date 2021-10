Treno si abbatte su una bisarca: le auto volano ovunque

Di situazioni stradali spaventose ne abbiamo pubblicate parecchie, ma il video in alto le batte quasi tutte in termini di violenza dell'incidente: una locomotiva si è abbattuta su una bisarca carica di auto mentre era ferma sui binari.

Il fatto si è verificato nei pressi di Thackerville, in Oklahoma, e ha coinvolto un treno Amtrak che non è stato in grado di fermarsi ed evitare il peggio. Cinque passeggeri hanno riportato lievi ferite e in questo momento si trovano all'ospedale, ma il report dei vigili del fuoco della Love County lasciano ben sperare. Stanno bene anche il conducente del camion e i suoi cani, anche se lo sceriffo della contea li ha visti particolarmente scossi.



Dando un'occhiata al video non possiamo far altro che notare un impatto dalla forza inaudita, ma alcuni indizi lasciano intuire che la bisarca si fosse bloccata sui binari già da un pezzo. All'inizio della clip un uomo nella parte sinistra dell'inquadratura prova infatti ad avvertire il macchinista urlando e sventolando le braccia, ma a quanto pare la mossa è stata del tutto inutile.



Il montato evidenzia poi delle conseguenze tremende. Il camion è stato sventrato così come alcuni veicoli, i quali hanno letteralmente spiccato il volo un istante dopo lo scontro (in un altro frangente delle Toyota cadute dalla bisarca hanno riportato danni enormi). Neanche la parte frontale della locomotiva se la passa bene, come mostrato dall'immagine in fondo alla pagina.



Le ferrovie dello stato hanno immediatamente fornito degli scuolabus per trasportare i passeggeri verso gli hotel più vicini, ma adesso per i manutentori ci sarà parecchio lavoro da svolgere. A proposito di locomotrici che colpiscono veicoli bloccati sulle rotaie non possiamo chiudere prima di avervi mostrato un caso forse ancor più raro: un treno ha disintegrato una pala eolica provocando danni di entità catastrofica.