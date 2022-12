Avete mai visto un trenino LEGO spazzare la neve? Resterete sorpresi

Pochi giorni fa abbiamo visto un motore diesel fatto di LEGO, replica gigantesca perfettamente funzionanti che dimostrano l’eccezionalità dei kit LEGO Technic. Con i mattoncini danesi si possono realizzare molte strutture, automobili e non solo: avete mai visto, ad esempio, un trenino LEGO usato come spazzaneve?

Grazie al canale YouTube di Brickcrafts possiamo vedere questa piccola creazione all’opera in un vero e proprio esperimento nato, in realtà, due anni fa. Prima di tutto, naturalmente, è stato necessario ripulire parte del terreno al fine di posare le rotaie LEGO, addirittura suddividendole in più percorsi. Dopodiché, dietro le quinte Brickcrafts ha realizzato una struttura alquanto elementare ma pur sempre bella da vedere, la quale usa un’elica a tre pale per rimuovere la neve dal percorso.

Il treno spazzaneve non è certamente l’ideale per sgombrare il terreno, ma nel video dimostra di cavarsela con ostacoli di qualche centimetro grazie alla potenza del motore interno. Il progetto originale, poi, ha visto delle modifiche importanti, a partire dalla rimozione della protezione delle eliche che costituiva un ostacolo più che una misura di sicurezza.

A questo disguido tecnico si è poi aggiunta la neve bagnata, difficile da rimuovere dalle rotaie LEGO. Per aggirarlo, Brickcrafts ha condotto un secondo test su neve più leggera ad altitudini elevate, implementando un secondo motore: il risultato è un successo, uno spazzaneve LEGO operativo seppur con evidenti limiti.

Lo scorso aprile, invece, abbiamo visto una macchina dei Flintstones LEGO radiocomandata.