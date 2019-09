Trek presenta le nuove e-bike Allant+ fino a 45 km/h

L'elettricità sta cambiando volto al settore automotive, delle quattro ma anche delle due ruote. L'esplosione sta riguardando anche le biciclette con pedalata assistita, dette e-bike, con Trek che lancia ora la sua nuova famiglia Allant+.

Pensata per l'utilizzo cittadino, ottima sia per andare al lavoro che per divertimento, la nuova serie Trek Allant+ è spinta da un sistema elettrico Bosch che vi aiuta a pedalare meno e a spostarvi in maniera del tutto eco-friendly. Trek Allant+ contiene al suo interno diverse varianti in grado di adattarsi a un vasto tipo di pubblico, abbiamo infatti ben 10 modelli disponibili, capaci di accontentare qualsiasi cliente e portafogli (o quasi).

Alla Allant+ 7 seguono poi la Allant+ 7 Lowstep, Allant+ 7S, Allant+ 7S Stagger, Allant+ 8, Allant+ 8 Stagger, Allant+ 8S, Allant+ 8S Stagger, Allant+ 9.9S — OCLV Carbon e la top gamma Allant+ 9.9S Stagger — OCLV Carbon. Rimovibile la batteria grazie al RIB (Removable Integrated Battery), grande 500 oppure 625 Wh, il motore presente su tutte le Allant+ è invece il Bosch Performance Line CX, che permette di raggiungere i 25 km/h con la batteria piccola, i 45 km/h con la grande.

Sopra abbiamo scritto che sarebbero stati soddisfatti tutti i portafogli, anche se i prezzi non sono proprio accessibili a tutti: negli USA si parte infatti dai 3.599 dollari della Allant+ 7 e si arriva ai 5.999 della Allant+ 9.9S, in pratica è come acquistare una vera e propria moto ma più leggera, salutare, con consumi di corrente elettrica irrisori.