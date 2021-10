Trek lancia le nuove bici Gravel Checkpoint: 8 modelli per tutti i gusti

Amate le biciclette Gravel (per saperne di più: cos'è una bici Gravel?)ma non avete ancora trovato un modello che possa adattarsi alle vostre esigenze? Date un'occhiata alla nuova gamma Checkpoint di Trek, che ha a listino 8 modelli differenti suddivisi in 3 tipologie di telaio, davvero per tutti i gusti.

Tre i livelli disponibili sul mercato: SLR, SL e ALR. Le Checkpoint ALR sono bici estremamente versatili, adatte per diversi utilizzi grazie al loro telaio in alluminio e alla possibilità di agganciare parafanghi, borse, borracce e portapacchi. Una bici avventurosa adatta a tutti, posta un gradino al di sotto della SL.

La Checkpoint SL infatti è una bici fatta per chi ama percorrere molti chilometri in sella, con tanto di telaio in carbonio, vano portaoggetti e reggisella telescopico (compatibile!). Al vertice delle prestazioni abbiamo poi la Checkpoint SLR, adatta al mondo delle corse, leggera e veloce. Ha un profilo aerodinamico e un telaio in carbonio.

Su SL e SLR è inoltre montato l'invisibile sistema Isospeed, che smorza le vibrazioni per rendere ancora più confortevole la guida. Come detto sopra, sono 8 i modelli di Trek Checkpoint disponibili a listino; il meno costoso è l'ALR 5 che costa 2.449 euro, le SL vanno poi da 3.599 a 6.199 euro, mentre le SLR costano fra 6.999 e 11.999 euro. Per maggior informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale Trek.