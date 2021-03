Trek lancia la MTB elettrica Full Suspension più leggera del mondo

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della HPS Domestique, la bici elettrica più leggera che possiate attualmente acquistare. Un modello splendido ma di certo non perfetto, oggi invece ci occupiamo della nuova Trek E-Caliber 9.9 XX1 AXS, la Full Suspension elettrica più leggera in assoluto.

Se la HPS Domestique è sostanzialmente una bici da corsa, priva di ammortizzazione e con diversi espedienti per nascondere il più possibile motore e batteria, la nuova Trek E-Caliber 9.9 XX1 AXS (modello top di gamma della nuova famiglia E-Caliber di Trek) è una mountain bike completa, priva di reali compromessi.

Il suo peso? Appena 15,75 kg, che per una e-MTB ammortizzata sia all’anteriore (120 mm) che al posteriore (60 mm) è davvero incredibile - basti pensare che alcuni dei migliori modelli disponibili oggi, di eguale fascia, superano anche i 30 kg. Inoltre rimuovendo il sistema Fazua per l’assistenza elettrica, per trasformare la bici in una MTB classica senza motore e batteria, si scende a 12,45 kg, nel caso in cui si voglia affrontare un viaggio in modalità “classica” e con qualche kg in meno.

Fazua a proposito offre un motore da 250 W, come legge impone per l’omologazione, con picchi di potenza da 450 W, affiancato a una batteria da 250 Wh, sufficiente a percorrere circa 70 km al minimo livello di assistenza. Ovviamente Trek è riuscita a raggiungere questo risultato usando telaio e cerchi in carbonio, dettagli che fanno lievitare non di poco il prezzo: con questa ammiraglia “non plus ultra” siamo a 12.999,99 dollari, poco meno di 11.000 euro, mentre il modello base della nuova famiglia E-Caliber parte da 6.499,99 dollari, ovvero circa 5.400 euro al cambio diretto.