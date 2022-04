Trek fra le 100 compagnie più influenti del TIME: un mondo sostenibile a due ruote

Le biciclette (e le relative aziende di settore) stanno diventando sempre più influenti nel mondo odierno. Lo dimostra la seconda lista annuale del TIME 100 Most Influential Companies, all'interno della quale è stata inserita Trek Bycicle.

Il TIME Magazine ha premiato il lavoro dell'azienda svolto nel 2021, che sarebbe stata in grado di utilizzare le biciclette con una travolgente forza positiva, diventando così una delle 100 compagnie più influenti del momento. Nel 2021 del resto Trek è stata la prima azienda di biciclette a completare un audit completo delle emissioni e a condividere i risultati nel proprio Rapporto sulla Sostenibilità.

Una "prima volta" nel settore, che ha aperto un dibattito su come le aziende di biciclette possano sfruttare la loro posizione per il bene ambientale e delle persone. Trek sta investendo in 10 sforzi chiave in termini di sostenibilità, fra questi la riduzione della dipendenza dal trasporto aereo di merci, il consolidamento delle spedizioni ai rivenditori, l'aumento dell'uso di energia e materiali rinnovabili, la riduzione dei viaggi aziendali, la creazione di nuovi impianti di produzione a impatto zero.

Trek sta lavorando anche per aumentare il bike sharing e la consapevolezza delle modalità di utilizzo della bicicletta, aiutando inoltre alla creazione e alla manutenzione di nuovi percorsi ciclabili (e diciamo pure che la mano di Trek servirebbe tantissimo anche in Italia...). Con la Trek Foundation, l'azienda ha intenzione di proteggere il territorio e sviluppare reti di sentieri per uso pubblico. Nel frattempo nel 2022 è attesa la seconda edizione del Rapporto sulla Sostenibilità, nella quale leggeremo i nuovi obiettivi a lungo termine dell'azienda. Per saperne di più: ecco la lista del TIME delle 100 Most Influential Companies.