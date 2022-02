Dopo tre Volkswagen ID.4 passa alla Hyundai IONIQ 5: la storia

Il mondo elettrico è nuovo per moltissimi utenti e non è detto che la prima EV scelta sia davvero adatta per noi. Ce lo ricorda un utente americano che dopo ben tre Volkswagen ID.4 diverse ha forse trovato la sua BEV perfetta: la Hyundai IONIQ 5 AWD.

David Conner ha provato l'intera gamma di Volkswagen ID.4 disponibile negli Stati Uniti, ha prima acquistato una ID.4 Pro RWD, poi una Pro S RWD e infine una Pro S AWD, la versione che ora ha versato per ottenere uno sconto sulla IONIQ 5. Perché mai Conner ha fatto tutti questi cambi?

Beh lui stesso ha raccontato su YouTube che il valore delle ID.4 sul mercato dell'usato era talmente buono che è riuscito a eseguire gli upgrade senza grossi sforzi (ricordiamo del resto che il mercato dell'usato è fuori controllo). Lo stesso motivo per cui ha deciso di passare alla IONIQ 5 è perché il dealer gli ha fatto un'ottima offerta per la ID.4 Pro S AWD.

Inizialmente Conner aveva intenzione di prendere una IONIQ 5 RWD SE, alla fine però ha optato per una top di gamma AWD Limited. Prima di lasciare del tutto la sua "vecchia" ID.4 Conner ha girato un video comparativo fra le due auto, che anche a livello di design sono lontane anni luce (proviamo la nuova Hyundai IONIQ 5 RWD). Voi quale delle due vi portereste a casa? Mandate in play il video, la comparativa potrebbe aiutarvi a scegliere la vostra nuova BEV...