Tre giorni di test drive gratis con nuova Hyundai Kona Electric: l'iniziativa

La nuova Hyundai Kona Electric 2021, aggiornata proprio di recente, è di sicuro una delle migliori scelte elettriche che possiate fare in questo momento. Se non siete convinti a fondo però avete un’inedita iniziativa di Hyundai Italia che potete sfruttare: tre giorni di test drive a costo zero.

Il programma si chiama Hyundai Electric Driving Experience, un Long Test Drive che vi permette di guidare Nuova Kona Electric da 64 kWh fino a tre giorni senza costi e a zero emissioni. L’iniziativa andrà avanti fino al 31 dicembre 2021 ed è davvero una grande occasione per provare le ottime qualità del crossover compatto coreano.

Fra queste c’è sicuramente la grande autonomia, che secondo il ciclo combinato WLTP è di 484 km e di 660 km in ambito urbano. Per prenotare questo Long Test Drive è necessario prenotarsi attraverso gli Showroom Hyundai oppure sul sito ufficiale Hyundai.it. Dopo la prenotazione riceverete tutti i dettagli per il ritiro e la riconsegna dell’auto, che sarà fornita con un cavo per la ricarica e una Card Charge MyHyundai, un network di ricarica che si estende in tutta Europa e che vi permetterà di ricaricare gratuitamente.

Vi ricordiamo che nuova Kona Electric con batteria da 64 kWh ha un motore elettrico da ben 204 CV (150 kW), che vi permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi; nella versione con batteria da 39,2 kWh abbiamo invece un motore da 136 CV (100 kW) che accelera da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi. L’autonomia di questo modello con batteria più piccola è di 305 km sul circuito misto.