Tre Tesla Roadster trovate in un container: la scoperta che vale milioni

Tre Tesla Roadster del 2010 sono state individuate all’interno di un container, in Cina. Si tratta del primo modello prodotto dall’azienda di Elon Musk, precedendo le acclamate Model S, Model X e Model 3.

Le tre auto sono state acquistate nel 2010 da un cliente cinese ma, per ragioni sconosciute, non sono mai state ritirate dal container, accumulando nel frattempo costi di stoccaggio esorbitanti. Adesso, le tre Roadster sono di ritorno negli Stati Uniti, dove giungeranno entro metà maggio. Saranno vendute dallo specialista Tesla Gruber Motor Company. Si tratta dei tre esemplari meglio conservati esistenti, essendo ancora a tutti gli effetti vetture nuove. Sono dotati dei cavi di ricarica originali mai aperti e del cellophane su alcune parti della carrozzeria.

Gruber ha acquistato le vetture, accollandosi i costi di stoccaggio, sapendo di poter recuperare tale cifra con il prezzo di vendita. La Tesla Roadster è stata prodotta dal 2008 al 2012 in circa 2.400 esemplari. Essendo la prima creazione di un marchio che ha rivoluzionato il mercato automobilistico, il valore della Tesla Roadster potrebbe crescere a dismisura nel tempo.

Il container ha ospitato per oltre un decennio due Tesla Roadster rifinite in Very Orange e una in Radiant Red. Due di esse sono dotate dell’allestimento sport, mentre l’altra deve accontentarsi del pacchetto base. Il principale interrogativo riguarda lo stato del pacco batterie: la stessa Gruber ha dichiarato che sarà impossibile valutarlo fino a quando le vetture non saranno disponibili per la diagnostica.

È in arrivo la seconda generazione di Tesla Roadster, che promette di ridefinire il concetto di hypercar elettrica. Tuttavia a sei anni dall’annuncio ancora non è chiaro quando uscirà: nel Tesla Investor Day 2023 non è mai stata nominata. (immagine copertina Gruber Motor Company)