Tre Tesla coinvolte in un incidente, in California le auto di Elon Musk sono ovunque

È chiaro a tutti ormai che la California sia diventata la terra delle auto elettriche, le statistiche parlano chiaro e mostrano quanto questo fenomeno stia spopolando. Nello Stato è addirittura possibile che tre Tesla si scontrino fra loro nello stesso incidente - a causa di una quarta Tesla.

Ebbene sì, l’incidente in questione, avvenuto lungo un’autostrada californiana, ha coinvolto una Tesla Model Y rossa che ha dovuto improvvisamente frenare per non colpire una Model Y bianca che la precedeva nella corsia. Successivamente, una Tesla Model 3 di nuovo di colore rosso (accodata alla Model Y rossa di cui abbiamo parlato prima) non potendosi fermare in tempo ha dovuto cambiare bruscamente corsia per evitare l’impatto con il SUV elettrico. La storia non finisce qua: al momento dello spostamento della Model 3, una Tesla Model S sopraggiunta in terza corsia non ha potuto evitare l’impatto con la Model 3. La berlina luxury non ha potuto fare altro che colpire anche la Model Y rossa che stava riprendendo tutto, innescando così un incidente “a tre” fra Tesla (a proposito di incidenti: l'autista di Maradona ha raccontato di un incidente in Ferrari).

Fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo delle vetture coinvolte è rimasto ferito e la colpa dell’accaduto è stata conferita al conducente della Model 3 che ha ammesso di aver cambiato corsia senza aver precedentemente guardato gli specchietti retrovisori. Morale di questa storia? Non è importante di quante telecamere possa essere dotata un’auto o quanti sistemi di sicurezza possa avere, la cosa fondamentale rimane comunque avere una buona distanza di sicurezza dall’auto che ci precede poiché tutte le funzionalità di assistenza alla guida potrebbero risultare assolutamente inutili.