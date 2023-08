Tre team F1 sotto indagine: così il budget cap potrebbe riaprire il campionato 2023

Un po’ ingenuamente si potrebbe pensare che lo sport, che sia il calcio o la F1, si giochi essenzialmente sui campi o sui circuiti, bisogna però ammettere che a volte il trionfo è determinato anche da decisioni extra-sportive. Ora ad esempio in Formula 1 potrebbe essere tutto riscritto a causa di violazioni sul budget cap.

Come ben saprete, per evitare differenze enormi fra un team e l’altro la F1 ha inventato il budget cap: ogni scuderia deve rispettare un tetto di spesa all’interno della stagione. Sforare questo tetto può portare a pesanti sanzioni pecuniarie, anche se queste - per i team più grandi - non rappresentano un grande problema. Per questo motivo da più fronti c’è chi chiede squalifiche di carattere sportivo, perché non ha molto senso sforare il budget per essere superiori agli altri, pagare una (relativamente) piccola multa e detenere comunque i titoli.

Proprio a causa di questo Red Bull rischia grosso quest’anno, poiché già lo scorso anno è stato appurato uno sforamento del budget. Non ci sono ancora conferme ufficiali, del resto le indagini sono ancora in corso, con la dovuta cautela sul web però si parla di tre team sotto la lente d’ingrandimento: Red Bull, Mercedes-AMG e Aston Martin. Nel caso di una violazione accertata, qualora la punizione resti la sanzione pecuniaria non cambierebbe nulla a livello sportivo; se invece dovessero fioccare squalifiche il campionato attuale verrebbe totalmente riaperto, un colpo di scena che andrebbe a beffare soprattutto un Max Verstappen irraggiungibile nel 2023... Al momento non possiamo fare altro che aspettare che la FIA finisca le sue indagini e goderci il GP d’Olanda in programma nel weekend del 27 agosto.



Se siete fan della F1 particolarmente nostalgici, vi ricordiamo che fino al 6 settembre è attiva una nuova asta dedicata a Michael Schumacher, piena di memorabilia legati al campione.