In tre sullo scooter con un bimbo senza casco sulla A3: arrivano le sanzioni

Lo sappiamo: esistono alcune zone d’Italia in cui si interpreta in modo molto particolare il classico Codice della Strada, con le regole - talvolta anche basilari - messe spesso da parte. Ebbene qualche giorno fa lungo l’Autostrada A3 è stato beccato uno scooter con tre passeggeri a bordo e ora sono arrivate le sanzioni.

Le immagini hanno fatto il giro dello stivale per quanto fossero surreali: uno scooter è stato pizzicato lungo l’A3 Napoli-Salerno con due adulti a bordo e un bimbo posizionato tra di loro, per giunta senza neppure un casco. I due genitori il casco lo indossavano, ma anche un piccolo incidente avrebbe causato danni enormi al bambino, potenzialmente anche fatali. Il tutto è accaduto lo scorso 16 luglio 2023, ora però sono state confermate le sanzioni a carico del conducente del mezzo.

A ricostruire tutta la vicenda è stata la Polizia Stradale della sottosezione di Angri (provincia di Salerno) che ha identificato il proprietario del veicolo grazie alla targa - lo stesso uomo alla guida. Dietro di lui la moglie e il figlio di poco più di un anno, una scelta scellerata che è costata sanzioni per: trasporto di persone superiore a quelle consentite, trasporto sul motociclo di un minore di 5 anni, trasporto di un passeggero senza casco protettivo. La multa comminata dalle autorità è stata di 400 euro, il veicolo invece è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni. Cosa ancor più grave però il conducente è stato segnalato al tribunale per i minorenni in seguito al trasporto del bimbo in condizioni di estrema pericolosità.

Ricordiamo che sono in discussione anche nuove norme del Codice della Strada: il ministro Salvini vuole il pugno duro contro alcol e smartphone.