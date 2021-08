Tre scalmanati credevano di essere in GTA: guida folle a New York

Un video assurdo è appena stato condiviso su Reddit, ed è talmente incredibile che non potevamo non mostrarvelo. Tre automobilisti assolutamente fuori di testa si sono dati alla pazza gioia sulle autostrade intorno a New York City mettendo in scena una serie di slalom ad alta velocità in pieno traffico.

La clip è stata registrata da un passeggero che si trovava sul sedile posteriore di una Mercedes-Benz, la quale è la co-protagonista della vicenda insieme ad una BMW M4 e ad una vecchia Toyota Crolla. Purtroppo non abbiamo molte informazioni sui retroscena, ma quello che abbiamo visto basta e avanza per capire quanto accaduto.

Innanzitutto il conducente della Mercedes-Benz ha più volte superato i 160 km/h mentre sfrecciava tra le altre vetture, spesso sfiorandole di pochi centimetri. Lo stesso ovviamente vale anche per la Toyota e per la BMW, che hanno attivato le luci di emergenza come per avvisare gli altri utenti della strada della propria pessima condotta.

Qualcuno potrebbe trovare quasi eroico un comportamento simile, ma in realtà non c'è proprio nulla a renderlo tale. Sarebbe bastato che un altro automobilista, ignaro di quanto stava avvenendo, si fosse spostato improvvisamente verso sinistra o verso destra per creare un vero disastro.

Per la fortuna degli scalmanati e la sfortuna di tutti gli altri cittadini di New York le targhe delle vetture non sono chiaramente visibili a video, ma da parte nostra speriamo che la autorità riescano comunque a risalire ai colpevoli per porli davanti alle loro responsabilità.



Per mostrarvi cosa può accadere nel guidare in modo spericolato vogliamo mostrarvi il conducente di una Toyota Supra che, nel tentativo di scodare, è finito ampiamente fuori strada danneggiando il veicolo. In questo caso la macchina non era circondata da persone, per cui è sicuramente molto più grave l'episodio che ha avuto luogo durante una sfida di derapate clandestine: un astante è stato atterrato da una Ford Mustang.