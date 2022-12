I tre produttori auto con la line-up più datata al mondo: c'è anche Tesla

Vi siete mai chiesti quali siano i produttori automotive con i modelli più "vecchi" in line-up? Per "vecchi" intendiamo modelli usciti parecchi anni fa che ancora si possono acquistare senza problemi, ovviamente con i dovuti aggiornamenti... solitamente parliamo di automobili diventate dei veri e propri classici, come la Tesla Model S.

Abbiamo scelto di nominare la Model S non a caso: Tesla è nella Top 3 dei produttori con la line-up più datata. Secondo i dati raccolti da Motor1.com, Mahindra si trova al terzo posto con veicoli che hanno una media d'età di 7,8 anni, pensiamo alla Bolero uscita nel 2000, oppure alla Scoprio Classic del 2002, grandi classici la cui media d'anzianità viene abbassata da veicoli come lo XUV700 uscito nel 2021 oppure la Scorpio-N di giugno 2022.

Tesla se ne sta buona al secondo posto con 7,8 anni di media: la Model Y è l'ultima arrivata nel 2019, la Model S invece è a listino dal marzo del 2009. Nè Mahindra né Tesla però riescono a battere Lada: la compagnia ha una line-up con età media di 18,9 anni, la 4x4 è infatti uscita originariamente nel 1977, la Niva nel 1998 e ancora vende parecchio bene. L'ultimo veicolo è uscito nel 2015. Ricordiamo che per Tesla il 2022 è stato un anno record ma non per le sue azioni.

Quali sono invece i produttori con le line-up più giovani? NIO, Xpeng e ISUZU hanno tutti e tre una line-up di appena 2,6 anni, con vetture uscite al massimo fra il 2017 e il 2022. Fra i produttori storici che hanno più di 20 modelli a listino e una line-up datata troviamo Nissan, Stellantis, Renault, Tata e Suzuki, chi aggiorna più velocemente i suoi listini è invece Honda, Hyundai, Geely, Mercedes-Benz e GM.