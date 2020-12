Tre nuovi videogiochi sbarcano sulle Tesla: ecco quali

Tesla è un brand rinomano per molte caratteristiche distintive, e tra queste c'è sicuramente l'aggiornamento over-the-air costante del software delle proprie vetture. Questo serve non soltanto a migliorare autonomia (ecco l'ultimo update), elettronica di guida ed altri elementi legati ai veicoli classici, ma anche a fornire funzioni distintive.

Tra queste non possiamo non menzionare la piattaforma Tesla Arcade, che permette ai proprietari di Model 3, Model S, Model Y e Model X di intrattenersi mentre si è in attesa nell'abitacolo con alcuni interessanti videogiochi usufruibili anche tramite controller esterno. Al momento tra i migliori giochi in assoluto ci sono lo storico Asteroids e lo straordinario Cuphead, ma a breve ne arriveranno altri tre.

A farlo notare è un leak pubblicato su Reddit da un utente norvegese (immagine in fondo alla pagina), che sottolinea tre titoli in particolare. Il primo è The Battle of Polytopia, che incarna un gioco di strategia a basato sulla gestione delle civiltà fra guerre, espansioni, tecnologie e tanto altro.

Il secondo è il carinissimo Cat Quest, dove il giocatore dovrà controllare un gatto guerriero facendosi strada in un mondo ostile ma cartoon a suon di spadate e crescita RPG del personaggio. In ultimo c'è un titolo più fumoso, del quale si conosce soltanto il titolo: Kabal. Al momento non si hanno informazioni nel merito, ma per questo non dovremo far altro che attendere aggiornamenti ufficiali.

Per avviarci a concludere senza allontanarci dalla casa automobilistica californiana vogliamo rimandarvi ad un'altra novità degna di nota: è in arrivo, entro i primi mesi del 2021, un sistema in abbonamento per la Guida Autonoma Completa di Tesla.