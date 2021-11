Tre nuove moto elettriche Kawasaki nel 2022: la conferma del CEO

In molti si aspettavano un, così però non è stato veicolo elettrico Kawasaki all'EICMA 2021 di Milano. L'azienda giapponese non ha ancora nessuno veicolo a zero emissioni in line-up, le cose però stanno per cambiare.

Kawasaki ha confermato che nel 2022 vedremo la bellezza di tre nuovi veicoli elettrici, inoltre dal 2035 l'intera produzione sarà a zero emissioni, anche il colosso del sol levante si prepara dunque a cambiare pagina per sempre. A confermare le notizie è stato il CEO di Kawasaki Hiroshi Ito, che proprio a EICMA 2021 ha spiegato: "Vorrei condividere con voi un nuovo impegno. Il prossimo anno, il 2022, mostreremo almeno tre nuovi veicoli elettrici a livello globale, questa è una promessa".

Kawasaki potrebbe dunque presentare un'intera gamma elettrica, possiamo immaginare uno scooter elettrico simil 125 cc, una prima moto al di sotto degli 11 kW per la guida anche con patente B e una seconda al di sopra degli 11 kW, molto potente e adatta al classico pubblico dell'azienda, vedremo però cosa deciderà di fare il marchio. Nel frattempo ricordiamo che la concorrenza è alquanto spietata, sempre a EICMA 2021 NIU ha presentato la sua prima moto elettrica, lo stesso ha fatto Vmoto con la futuristica Stash. (Foto: Cycle World)