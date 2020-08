Tre nuove bici elettriche Cube pronte per l'inverno: caratteristiche e prezzi

La fine dell'estate è ormai alle porte, le scuole stanno per ricominciare (COVID-19 permettendo) e molte biciclette stanno per riposare in garage. Non le nuove e-bike Full Suspension di Cube però, lanciate proprio per l'imminente stagione invernale.

Tre i nuovi modelli lanciati dal brand, ormai punto di riferimento del settore. Abbiamo una Enduro, una MTB e una bici da trail. Partiamo proprio da quest'ultima, la Stereo Hybrid 120, che vanta sospensioni RockShox, un motore Bosch, un cambio Sram NX 1x12. Il tutto a un prezzo di partenza di 3.399 euro in versione Pro 500.

Al centro della gamma troviamo poi la Stereo Hybrid 140 HPC, una MTB con cambio wireless Sram AXS Eagle, sospensioni Fox e un prezzo di partenza di 4.149 euro, mentre al top della nuova linea c'è la Stereo Hybrid 160, con telaio High Performance Composite, forcella Fox 38 Float Factory FIT4, ammortizzatore Fox Float DPX2 Fatory EVOL. Questa variante monta anche un motore Bosch Performance CX e una batteria PowerTube da 625 Wh.

Due i display di controllo disponibili, il meno costoso Kiox e Nyon nell'allestimento più alto. La Stereo Hybrid 160 C:62, dotata di telaio in carbonio e cambio wireless, costa al pubblico 8.899 euro ed è la variante più costosa della nuova gamma. Chiaramente sono tutti modelli compatibili con il Bonus Mobilità 2020, che però mettendo sul piatto un massimo di 500 euro tende purtroppo a "scomparire" con prezzi simili, ma è comunque uno sconto... Per scoprire tutte le versioni disponibili delle tre e-bike Cube, che non sono certo poche, cliccate in basso sul link in fonte.