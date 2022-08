Arriva ad agosto il primo dei tre nuovi modelli Lamborghini attesi nel 2022

Il 2021 è stato un anno da record per Lamborghini, con vendite mai viste prima, ma il 2022 si prospetta altrettanto interessante. Il report dei primi sei mesi di quest'anno infatti dice che la casa ha registrato già un incremento nelle vendite del 4,9% rispetto al 2021, e sul finale svela dettagli interessanti sui modelli Lamborghini in arrivo.

Da qui fino alla fine del 2022 infatti Lamborghini presenterà tre nuovi veicoli, e il primo di questi verrà svelato in anteprima proprio nel mese corrente. In particolare sappiamo che nei piani di Sant’Agata di Bolognese ci sono due versioni della Urus e una Huracan, nella fattispecie la versione declinata per l’offroad, la Huracan Sterrato mostrata in anteprima in un trailer uscito pochi giorni fa.

A quanto pare però non sarà quest’ultimo il modello più vicino al debutto, al contrario, secondo le voci di corridoio, potrebbe trattarsi della versione più pepata e prestante della Urus, denominata EVO, che dovrebbe fare il suo debutto a Pebble Beach, che si terrà il prossimo 21 agosto 2022.

La Lamborghini Urus EVO potrebbe anche sfoggiare un powertrain ibrido, come suggeriscono i recenti avvistamenti dei fotografi spia, mentre ricordiamo che il debutto dell’erede della Lamborghini Aventador è previsto più avanti, nel 2023, e che ancora una volta proporrà un motore V12, ma elettrificato.