I tre migliori SUV elettrici non-Tesla del mercato: la scelta di Autocar

In tutto il mondo sono ormai milioni i fan che tengono Tesla sul palmo di una mano, c’è però tantissima altra gente che non acquisterebbe mai una vettura di Elon Musk. Autocar così si è chiesta: quali sono i migliori SUV elettrici premium non-Tesla del mercato?

Beh su questo fronte il piatto è già decisamente ricco, nonostante il mercato sia solo all’inizio. Fra tutti i produttori mondiali di alto profilo, Jaguar è sicuramente stato uno dei primi a mettersi all’inseguimento di Tesla, lanciando sul mercato ormai tre anni fa il suo SUV luxury i-Pace. Spesso ingiustamente messo da parte, e dimenticato, secondo Autocar è uno dei modelli da prendere assolutamente in considerazione volendo acquistare un SUV elettrico.

Resta ancora il più divertente da guidare nella sua categoria, il marchio Jaguar inoltre rappresenta una sicurezza non da poco - opposta al minimalismo estremo di Tesla. Al di là di Jaguar, anche Mercedes si è data parecchio da fare negli ultimi anni: è ormai qualche tempo che è possibile acquistare il SUV elettrico EQC, che fra i tre scelti da Autocar risulta il più comodo in assoluto. Sul podio dei vincitori anche l’Audi e-tron, altro modello spesso messo in discussione per la sua autonomia ma che ha comunque carattere da vendere.