I tre migliori marchi elettrici del 2022: Tesla è ancora al primo posto?

Tesla è ancora il più grande produttore di auto elettriche al mondo? È stato per caso scalzato dalle agguerrite compagnie cinesi oppure dal gigantesco Gruppo Volkswagen? Scopriamolo nei nuovi dati ufficiali del terzo trimestre del 2022.

Il Q3 2022 è stato particolarmente interessante per le auto elettriche. Il trimestre ha confermato che i tre più grandi produttori di auto elettriche al mondo sono Tesla, BYD e Volkswagen inteso come gruppo, dunque concorrono al risultato gli EV di Volkswagen, Audi, Porsche, SKODA e SEAT. Ebbene Tesla si è confermato primo marchio elettrico con 343.830 vetture consegnate nel Q3, BYD al secondo posto ha piazzato 258.610 unità e presto arriverà anche in Europa (BYD debutta in Europa con tre veicoli elettrici), mentre il Gruppo Volkswagen ha venduto 139.300 BEV.

Se Tesla è cresciuta del 42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, BYD ha fatto registrare un sonoro +182%; se la compagnia cinese dovesse mantenere questo tasso di crescita anche prossimamente, non sarebbe difficile immaginare un sorpasso al vertice... Volkswagen è cresciuta meno ma ha comunque chiuso con segno "+": +22,3%.

Questo per quanto riguarda il Q3, ma come sono andati i primi trimestri del 2022 messi insieme? Tesla è primo produttore elettrico con 908.573 vetture e una crescita del 45%, BYD seconda con 582.130 veicoli al +214%, terzo il Gruppo Volkswagen con 366.400 auto elettriche al +25%. Significa che nel 2022 fino al 30 settembre Tesla ha venduto 542.173 veicoli in più rispetto al Gruppo Volkswagen, 326.443 in più rispetto a BYD. Il Q4 2022 inoltre potrebbe davvero essere record per Elon Musk: Tesla ha abbassato i prezzi di Model 3 e Model Y in Cina.