Tre Mazda MX-5 al fotofinish, il finale è al cardiopalma

Il 2021 è cominciato da pochi mesi e il mondo del motorsport non è ancora entrato nel vivo, ma in realtà abbiamo già potuto assistere a una delle gare più assurde che si siano viste di recente, soprattutto per quanto concerne gli ultimissimi metri.

Nel corso della giornata di giovedì 18 marzo sul circuito di Sebring Raceway si è tenuta la Race 1 della Mazda MX-5 Cup la quale, come rivela il nome, può essere affrontata soltanto dalle Mazda MX-5. Il fatto peculiare sta però nello sprint dell'ultimo rettilineo, ove tre vetture si sono date battaglia fin sulla linea del traguardo segnando un divario in termini cronometrici di appena 0.013 secondi tra la prima e la terza macchina!

La gara si è tenuta dopo la famosissima 12 ore di sabato scorso, e durante il suo svolgimento il leader del campionato Gresham Wagner ha dovuto vedersela con Michael Carter e Selin Rollan, che durante la stagione non si è mai fatto distaccare troppo e, partendo rispettivamente dalla prima, terza e quinta posizione hanno raggiunto la bandiera a scacchi simultaneamente.

L'intero arco della competizione è stato pieno di momenti interessanti, ma il momento più esaltante si è verificato proprio sulla linea del traguardo, dove la classica revisione al fotofinish è praticamente impossibile. Per assegnare la vittoria a Rollan è servita la massima precisione del cronometro, in quanto Carter è stato superato per un margine di 0.001 secondi. Wagner invece era un po' più indietro, ma in ogni caso stiamo parlando di 0.012 secondi, per un totale di 0.013 secondi tra la prima e la terza vettura: un settantasettesimo di secondo.



A proposito di sfide all'ultimo sangue vogliamo menzionare la gara sul dritto tra una BMW M4 Competition e la Porsche 911 Carrera: la differenza in termini numerici è importante, ma il modello di Monaco di Baviera ce l'ha fatta davvero? In chiusura, tornando nei paraggi della casa automobilistica giapponese, vogliamo citare un'analisi tanto importante quanto lusinghiera per il marchi: secondo le recenti ricerche di Consumer Reports, Mazda è il miglior produttore di auto in assoluto.