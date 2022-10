Le tre Lamborghini migliori di sempre: tre modelli che hanno fatto la storia

Lamborghini sta vivendo un momento di importante transizione. Mentre si attende il primo modello 100% elettrico del marchio, a Sant'Agata Bolognese si saluta il leggendario motore V12 del toro mentre dalle linee produttive esce l'ultima Aventador di sempre (prodotta l'ultima Aventador V12). Ma quali sono state le tre Lamborghini migliori in assoluto nel corso della storia?

Rispondere in maniera "scientifica" è praticamente impossibile, nella formula bisogna aggiungere anche una buona dose di gusti personali, ecco però quelle che consideriamo le tre migliori Lamborghini di sempre.

Al terzo posto mettiamo la Lamborghini 350 GT. È una vettura fondamentale per il marchio, la prima della sua storia, l'auto che Ferruccio Lamborghini creò appositamente per contrastare Enzo Ferrari (per saperne di più: quando Lamborghini sfidò Ferrari). L'imprenditore dei trattori Lamborghini era alquanto deluso dalle vetture Ferrari dell'epoca, il Drake però si curò poco delle critiche e per questo motivo il marchio del toro decise di creare in-house delle vetture sportive di alto livello. La 350 GT vantava un motore anteriore V12 sviluppato dal leggendario ingegnere Giotto Bizzarrini. La sua potenza era di circa 280 CV.

Al secondo posto mettiamo la Lamborghini Countach. Fu un'auto di totale rottura con i canoni del tempo, un modello che sembrava provenire da un futuro non troppo lontano, capace di diventare in pochissimo tempo assolutamente iconico, riconoscibile ed emulato. Disegnata da Marcello Gandini, venne prodotta dal 1971 al 1990, solo di recente Lamborghini l'ha riportata in vita con una edizione speciale (ecco la speciale Lamborghini Countach LPI 800-4).

Il primo posto di questa Top 3 dovrebbe mettere tutti abbastanza d'accordo. Lo scettro potrebbe andare soltanto a lei, la Lamborghini Miura P400, la prima vera supercar del toro. È considerata all'unanimità la vettura del marchio più bella e riuscita di sempre, un modello mozzafiato che per la prima volta vide un motore centrale in casa Lamborghini. Al momento dell'uscita è stato anche il modello di serie più veloce del mercato - per buona pace di Ferrari.