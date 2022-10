Quali sono stati i tre incidenti d'auto più costosi di sempre?

Vi siete mai chiesti quali siano stati gli incidenti d'auto più costosi di sempre nel mondo? Oggi vi sveliamo i tre più costosi in assoluto partendo dal febbraio del 2011.

La Pagani Zonda F Clubsport Roadster di Steffen Korbach è uscita di strada a causa dell'asfalto bagnato e si è schiantata contro una barriera di cemento. Di quella Zonda ne esistevano solo 25 al mondo e il suo motore da 7.3 litri è stato disseminato in migliaia di pezzi lungo la strada. Il valore di questo incidente? 2,2 milioni di dollari, che oggi equivalgono a poco più di 2 milioni di euro. Nonostante l'auto sia rimasta distrutta, gli occupanti non si sono fatti nulla. Korbach stava andando a Milano ad assistere alla presentazione della Pagani Huayra che aveva ordinato. Dopo l'incidente il facoltoso proprietario non ha certo dovuto noleggiare una vettura sostitutiva, visto che in garage aveva due Bugatti Veyron, due Lamborghini e una Porsche.

Arriviamo al dicembre del 2015, quando un cittadino cinese ha totalmente distrutto la sua Koenigsegg Agora R, l'auto più costosa mai prodotta. L'uomo ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un traliccio. I danni sono stati stimati fra i 3 e i 4 milioni di dollari. Il conducente non si è fatto nulla, dopo lo schianto inoltre non ha neppure avuto il coraggio di scendere dalla vettura per dare un'occhiata ai danni, ha solo atteso l'arrivo del carro attrezzi tenendosi il volto fra le mani...

Torniamo ora indietro al dicembre del 2011, quando un incidente ha coinvolto la bellezza di 14 auto di lusso incluse 8 Ferrari, 3 Mercedes-Benz e 1 Lamborghini. La vettura meno costosa coinvolta è stata una Toyota Prius. 6 persone sono rimaste ferite in seguito all'incidente, fortunatamente però non c'è stata alcuna vittima. Ci son voluti due anni ma alla fine 10 dei conducenti coinvolti sono stati condannati per guida pericolosa ed eccesso di velocità. I danni totali sono stati stimati in 4 milioni di dollari, i detriti delle vetture sono stati ritrovati anche a 400 metri di distanza dal luogo dell'incidente.

Fortunatamente non è stato un incidente grave o costoso, di recente però la Lamborghini di Lautaro Martinez è stata tamponata a Milano.