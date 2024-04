Tre Honda NSX in vendita: appartenevano tutte ad Ayrton Senna

Dopo la mitica Mercedes 190E, con cui corse Niki Lauda, venduta ad una cifra incredibile, altre tre auto, il cui proprietario è d'eccezione, sono finite in vendita. Il nome illustre è quello di Ayrton Senna e la auto sono tre bellissime Honda NSX, due di colorazione nera e una di colore rosso.

Honda NSX è considerata una delle migliori auto sportive della storia, non solo giapponese ma in generale. Essa fu il risultato di una collaborazione alla quale partecipò lo stesso Senna con l'allora team di formula 1. Il contributo di Senna alla NSX servì per progettare la messa a punto dell'auto. Un aneddoto però dice che inizialmente il pilota non era molto convinto del progetto, in particolare Senna aveva qualche dubbio sulle prestazioni. La Honda NSX monta un motore V6 aspirato da 3,0 litri capace di erogare 276 CV. Nonostante qualche incertezza, questa collaborazione ha contribuito a creare una delle sportive che più sono rimaste impresse nella storia dell'automobilismo e nei cuori di appassionati di tutto il mondo.

Le tre Honda NSX di Ayrton Senna sono attualmente in vendita nell'East Sussex e appartengono al proprietario di un blog dedicato al pilota brasiliano. Questo appassionato le conserva da oltre 11 anni e, dopo averle guidate per conto suo per diverso tempo, ha deciso di metterle in vendita (se ve lo siete chiesto, sì, Honda ha intenzione di produrre un revival della NSX in versione elettrica, ecco qualche dettaglio).

Il proprietario del blog, e attuale proprietario delle tre NSX, ha raccontato di esserne entrato in possesso nel 2013 e di averle acquistate da 2 persone (uno possedeva la rossa e l'altro le due nere). Addirittura, il proprietario delle due in colorazione nera gli aveva rivelato di conservarne una per conto dell'ex migliore amico, nonché mentore, del pilota brasiliano, Antonio Braga.

Attualmente, tutte e tre le vetture sono di proprietà del distributore Nipomotors. I dettagli della vendita saranno resi noti prossimamente assieme al chilometraggio e allo stato dei tre esemplari, ma è presumibile che il prezzo richiesto per ciascuna delle tre unità sarà piuttosto elevato, considerando non solo il valore intrinseco dell'auto, ma anche il fatto che sono state di proprietà di una leggenda della formula 1 come Ayrton Senna.

