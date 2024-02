Tre EV in lizza per i World Car Awards 2024, Ferrari Purosangue concorre per il design

In Europa, la nuova Renault Scénic E-Tech Electric è appena diventata Auto dell’Anno 2024, cosa succederà invece ai World Car Awards? Ecco le finaliste di tutte le categorie.

È ormai qualche anno che lo Hyundai Motor Group domina ai World Car Awards, nel 2022 ad esempio aveva vinto la Hyundai IONIQ 5, nel 2023 la IONIQ 6, il 2024 invece potrebbe essere l’anno della Kia EV9 che abbiamo guidato in anteprima. Il SUV Full Size del marchio sudcoreano dovrà vedersela in finale con la Volvo EX30 e l’outsider BYD Seal. I WCA hanno anche rivelato i finalisti delle varie sub-categorie, ad esempio: a contendersi il World Luxury Car Award troviamo la Mercedes-Benz Classe E contro la sorella Mercedes-Benz EQE SUV e la nuova BMW Serie 5/i5. La i5 è anche in lizza per diventare la migliore auto elettrica (World Electric Vehicle) assieme a Kia EV9 e Volvo EX30.

La EX30 è anche in lizza per il World Urban Car Award assieme alla BYD Dolphin e alla Lexus LBX. Guardando invece alle Performance Car abbiamo la BMW M2, la BMW XM e infine la nuova Hyundai IONIQ 5 N ora ordinabile in Italia, una vettura IONIQ deve dunque sempre esserci ai World Car Awards... Arriviamo così al premio World Car Design of the Year: quest’anno si contendono la vittoria la nuova Ford Bronco arrivata anche in Italia, la Ferrari Purosangue e la Toyota Prius aggiornata di recente. I vincitori dei World Car Awards 2024 saranno annunciati il 27 marzo presso il New York International Auto Show.