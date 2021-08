Tre donne abbindolate dallo stesso uomo: adesso viaggiano insieme per l'America

Due donne dell'Idaho e una dello Utah (non lontano dall'epicentro della recente alluvione) non molto tempo fa hanno scoperto di andare a cena con lo stesso uomo. In linea di massima il rapporto tra loro non dovrebbe essere dei migliori, e invece Abi Roberts, Bekah King e Morgan Tabor si sono messe d'accordo per lasciare l'individuo a bocca asciutta.

In pratica nello scorso mese di giugno hanno unito le proprie forze per riparare al meglio uno scuolabus, e dopo esserci riuscite sono salite a bordo per lanciarsi in favolosi viaggi in giro per gli Stati Uniti d'America. Adesso le tre giovani donne sono grandi amiche, e per il momento il viaggio non ha ancora una data entro la quale concludersi.

Tutto ha avuto inizio quando nel dicembre del 2020 Tabor ha cominciato ad avere dubbi sul suo ragazzo, che al tempo frequentava già da due anni. Dopo qualche ispezione ha scoperto dei commenti un po' troppo spinti sotto i post di un'altra ragazza sui social, e andando ancora più a fondo ha trovato delle foto che non le sono piaciute troppo.

A quel punto Tabor ha deciso di contattare la ragazza, e col tempo le due hanno scoperto che l'uomo aveva rapporti con almeno altre sei donne, e tra queste c'era Abi Roberts. Insomma, per evitarvi tediosi dettagli alla fine tutte queste ragazze si sono messe in contatto per poi scoprire di avere tantissime cose in comune. Evidentemente l'individuo le selezionava accuratamente, ma questa tecnica gli si è rivoltata contro: quando ha chiesto a tutte di incontrarsi contemporaneamente nessuna di loro ha accettato, e hanno bensì preferito coltivare le nuove e inaspettate amicizie mettendo da parte il casanova.



Tornando a quanto accennavamo in apertura, l'amicizia on the road interamente autofinanziata continua a protrarsi. Il trio aveva intenzione di concludere l'avventura a novembre, ma è probabile che si protrarrà ulteriormente. In questo preciso istante Roberts, King e Tabor si trovano presso il Glacier National Park in Montana, e come si fa a dire di no a paesaggi tanto meravigliosi?



A proposito di avventure a bordo di uno scuolabus, quella che ha avuto come protagonista un ragazzino di undici anni è durata pochissimo: dopo pochi minuti si è schiantato contro un grosso albero.