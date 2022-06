Tre Bugatti Chiron hanno pezzi in oro 24 carati: 5 anni di lavoro per il badge frontale

Tutto ciò che orbita attorno alla Bugatti Chiron acquista un non so che di romantico, per via della certosina attenzione al particolare riposta in ogni suo singolo elemento. Di recente Bugatti ha presentato la Chiron L’Ebe dedicata all’unica figlia di Ettore Bugatti, e sfoggia dei particolari mai visti prima sulle auto di Molsheim.

La Chiron L’Ebe infatti verrà costruita soltanto in tre esemplari, per celebrare la fine della produzione del modello con specifiche europee, e per l’occasione sfoggia una carrozzeria in fibra di carbonio blu, a contrasto con elementi dorati. Ebbene, se escludiamo i cerchioni, il resto è stato realizzato in oro 24 carati, ed è la prima volta che questo materiale nobile viene offerto su una Bugatti, compreso il badge frontale, detto Macaron, che ha richiesto un trattamento dedicato.

Si tratta di uno stemma ispirato all’Art Deco del 1920, ed è nato dalla collaborazione tra Bugatti e Poellath GmbH & Co, un’azienda bavarese specializzata in conio e goffratura, che hanno lavorato assieme per ottenere il prodotto finito, che ha richiesto ben 5 anni di sviluppo. L’oro infatti è estremamente soffice e difficile da lavorare, e ciò ha richiesto ore e ore di “ricerche approfondite e test di laboratorio, numerosi esperimenti e un'appassionata attenzione ai dettagli”.

Il disegno è lo stesso che si trova sulle Chiron standard, ma questo è nichelato con un lungo processo, con il nichel che funge da "base e protezione dalla corrosione per la finitura in oro che viene successivamente applicata". Successivamente, viene applicato uno strato sottilissimo di oro (circa 3-4 micrometri), che poi va lucidato per ottenere il look a specchio del prodotto finito: un processo da fare tutto a mano e che richiede più di 10 ore per essere portato a termine.

La stessa procedura è stata fatta su tutti gli altri elementi dorati presenti sulla vettura, come il logo “EB” sul retrotreno e sopra al bocchettone della benzina e dell’olio, senza dimenticare il ferro di cavallo che “abbraccia” la griglia anteriore. E a proposito di vetture speciali provenienti da Molsheim, date uno sguardo alla prima Bugatti Centodieci consegnata al suo legittimo proprietario.