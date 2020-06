Tre biciclette elettriche in sconto nel nuovo volantino di Unieuro

Oltre ad aver messo tre monopattini elettrici in sconto, Unieuro ha infilato nel suo nuovo volantino Sconti d'Estate anche tre biciclette elettriche in diverse colorazioni. Andiamo a scoprirle tutte in dettaglio, ricordandovi che con il Bonus Mobilità 2020 potete acquistarle con il 60% di rimborso.

Partiamo con la BeBikes BeComfort L6S6, disponibile in bianco e in grigio. È la proposta più economica del volantino e costa 699 euro (279,60 euro dopo il rimborso del Bonus Mobilità). È una bici con motore elettrico da 250W, cambio Shimano TZ-20 a 6 velocità, può portare fino a 125 kg (compresi i 25 kg sopportati del portapacchi) e ha circa 50 km di pedalata assistita in pianura. Parliamo di un modello Full Size con ruote da 26", perfetto per l'utilizzo cittadino.

Passiamo ora alla Smartway M2-R6A2, disponibile in alluminio nero o titanio (inteso come colorazione). Una bici pieghevole che porta massimo 125 kg, ha un motore da 250W e 50 km di autonomia massima. Può raggiungere i 25 km/h e ha ruote da 20", freno a disco posteriore, display LCD, faro LED anteriore. Il volantino la propone a 1.399 euro (559,60 euro dopo il rimborso).

Concludiamo invece con la Smartway M3-RBLT2, disponibile in titanio, rosa e grigio. Questa bicicletta elettrica costa 1.499 euro (599,60 euro dopo il rimborso) e ha ruote da 20", motore da 250W, cambio Shimano e 50 km max di autonomia. Molto simile alla sorella minore di cui abbiamo parlato sopra ma ha un design molto diverso. Cliccate sulla Fonte in basso per andare direttamente alle offerte.