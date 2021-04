Tre bici da corsa in offerta da Decathlon ad aprile 2021

Con l’arrivo della bella stagione sono molti gli utenti che stanno pensando all’acquisto di una nuova bicicletta, e per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di tre modelli in offerta da Decathlon.

Si tratta di tre bici da corsa, due modelli Van Rysel e uno Triban (a tal proposito vi ricordiamo che proprio Triban ha lanciato una nuova gravel 2021 che potrebbe far gola a molti). Partiamo proprio dalla Triban RC 120 DISC UK, proposta a 449,99 euro anziché 499,99. Si tratta di una bici completa di telaio in alluminio, forcella in carbonio e freni a disco, utili ad affrontare ogni percorso. Può essere inoltre acquistata in 3 comode rate da 150 euro a interessi zero grazie a ScalaPay.

Di tutt’altra fascia i modelli Van Rysel: la Ultra CF vanta un telaio leggero che bilancia alla perfezione il rendimento e il dinamismo, non a caso è utilizzato dalla squadra Van Rysel AG2R LA MONDIALE. Questo modello è proposto a 2.289,99 euro anziché 2.499,99 euro. Di categoria ancor superiore la Van Rysel Ultra 940 CD DURA-ACE, fiore all’occhiello della gamma Ultra. Questa bici è proposta da Decathlon a 3.399,99 euro anziché 3.799,99 euro.

Vi ricordiamo inoltre che, nel caso in cui non vogliate acquistare una bicicletta, sempre da Decathlon è disponibile il servizio di noleggio bici.